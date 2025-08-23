OnePlus 13 ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: 24GB RAM ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!!

OnePlus 13 Smartphone: OnePlus 13 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. OnePlusನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 5000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ 24GB RAM, 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
OnePlus 13 ಮೇಲೆ ಆಫರ್
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ 12GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB ಮತ್ತು 24GB + 1TB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 69,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಕಡಿತದ ನಂತರ 64,999 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 33,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
OnePlus 13 6.82 ಇಂಚಿನ QHD + ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 8 Elite ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 24GB RAM ಮತ್ತು 1TBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ OnePlus ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ OxygenOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
