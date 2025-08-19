12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ OnePlus 13s ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

OnePlus 13s Smartphone: OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OnePlusನ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
OnePlus 13s ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. 54,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 50,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ, ನೀವು 3,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 2,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
OnePlus 13s 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು 59,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1600 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
OnePlus 13sನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 20x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.