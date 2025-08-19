English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ OnePlus 13s ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

OnePlus 13s 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು 59,999 ರೂ. ಇದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 19, 2025, 04:37 PM IST
  • OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ

OnePlus 13s Smartphone: OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OnePlusನ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

OnePlus 13s ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. 54,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 50,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ, ನೀವು 3,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 2,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AIRTEL, JIOಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ BSNL.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಲೀಸ್‌

OnePlus 13s 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು 59,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1600 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Update: PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

OnePlus 13sನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 20x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author
