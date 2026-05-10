OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Amazon Great Summer Sale 2026: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ 2026ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಫೋನ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OnePlus 13s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹54,999 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ₹48,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
OnePlus 13sನಲ್ಲಿ Snapdragon 8 Elite ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.32 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 5850mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ OnePlus ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. OnePlus 13, OnePlus 15R ಹಾಗೂ Nord ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಅನುಭವ ಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ OnePlus 13s ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮೆಚ್ಚುವವರಿಗೆ ಈ ಡೀಲ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.