Oneplus 15R Ace Edition India: ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು OnePlus ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. OnePlus 15R Ace Edition ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R ಏಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಿವರಗಳು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
OnePlus 15R Ace ಆವೃತ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು OnePlus Ace 6T ವೈಲೆಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೃಹತ್ 7,400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 80W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ OnePlus 15R Ace ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ.. OnePlus ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು OnePlus Pad Go 2 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ OnePlus ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
