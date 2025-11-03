English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಿಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಿಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

OnePlus 15: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:42 PM IST
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಹೊಸ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
camera icon8
Indian Railways
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
camera icon5
Diabetes
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
&quot;ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...&quot; ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Aishwarya Rai
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್!‌ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಿಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

OnePlus 15: ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಯಾವ ಶೋರೂಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಹೇಳದ ಈ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ! ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ನಲ್ಲಿ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ, ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ — 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ 7,300mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120W ವೈರ್ಡ್ ಹಾಗೂ 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು! ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್!

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15 ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Vivo X300 ಮತ್ತು X300 Pro ಮಾದರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ OnePlus 15 ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

 

oneplus 15Snapdragon 8 Elite Gen 5google gemini aiOnePlus 15 India launch dateVivo X300 specs

Trending News