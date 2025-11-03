OnePlus 15: ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೊಸ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ನಲ್ಲಿ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ, ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ — 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ 7,300mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120W ವೈರ್ಡ್ ಹಾಗೂ 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15 ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Vivo X300 ಮತ್ತು X300 Pro ಮಾದರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ OnePlus 15 ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.