Oneplus 15T Launch Date: ನೀವು One Plus ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಕಾಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ OnePlusನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ One Plus ಇದನ್ನ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು OnePlus 15T ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ OnePlus ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 6.3-ಇಂಚಿನ 1.5K ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೊದಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 7,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ 6.78-ಇಂಚಿನ FHD+ 1.5K LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1,800 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಜಿಪಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 840 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ OS16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.