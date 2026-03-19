English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಈ ದಿನ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ; ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ದಿನ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ; ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

OnePlus 15T 5 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB, ಮತ್ತು 16GB RAM + 1TB ಎಂಬ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 19, 2026, 10:42 PM IST
  • ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
  • ಈ ಫೋನ್ 200MP + 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
  • 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 100W ವೈರ್ಡ್ & 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ

Trending Photos

ಈ ದಿನ OnePlus 15T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ; ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ

OnePlus 15T Smartphone: OnePlus 15 ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ OnePlus 13Tಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ OnePlus 15T ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೀನಾದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15T ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಶಾಪ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

OnePlus 15T 5 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB, ಮತ್ತು 16GB RAM + 1TB ಎಂಬ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದೆ.

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 200MP + 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Oneplus 15TSmartphoneOneplus 15T Launch DateOneplus 15T LaunchOnePlus 15T price

Trending News