OnePlus 15T Smartphone: OnePlus 15 ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ OnePlus 13Tಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ OnePlus 15T ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15T ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಶಾಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
OnePlus 15T 5 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB, ಮತ್ತು 16GB RAM + 1TB ಎಂಬ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP66, IP68, ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 200MP + 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.