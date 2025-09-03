OnePlus Ace 6 Smartphone: OnePlus 13 ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು 7100mAhನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus Nord 5 ಸರಣಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು OnePlus Ace 6ನಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. OnePlusನ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಚೀನಾದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಿಕಾಚು, ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರೆ-ಘನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಫೋನ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಫೋನ್ 6.83 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 165Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ ಅನ್ನ Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 ಅಥವಾ Snapdragon 8 Gen 5ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
OnePlus 13 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. OnePlus 13, OnePlus 13R ಮತ್ತು OnePlus 13sನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. OnePlusನ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ Realme GT8ನಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.