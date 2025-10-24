OnePlus Ace 6 Smartphone: OnePlus 15 ಜೊತೆಗೆ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ OnePlus ಫೋನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. OnePlus Ace 6ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಅನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಚೀನೀ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಫೋನ್ 165Hz ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
OnePlus Ace 6 ಅನ್ನು IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಫೋನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು OnePlus 13ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
OnePlus 15 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು OnePlus Ace 6ಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ CNY 3255 (ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.) ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು Android 16ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus 15 ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ OnePlus 15 6.7-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈ ವರ್ಷದ OnePlus 13sನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ನ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ OnePlus 13ಗಿಂತ 30% ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.