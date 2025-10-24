English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕಂಪನಿಯು OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 04:48 PM IST
  • ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

OnePlus Ace 6 Smartphone: OnePlus 15 ಜೊತೆಗೆ OnePlus Ace 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ OnePlus ಫೋನ್‌ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. OnePlus Ace 6ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus 15R ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ OnePlus ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಅನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಚೀನೀ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಫೋನ್ 165Hz ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ರೇಟ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ಕಡುಬಡವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಪ್ರೀ ವಿದೇಶಗಳಿವು

OnePlus Ace 6 ಅನ್ನು IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಫೋನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ 7800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು OnePlus 13ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

OnePlus 15 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು OnePlus Ace 6ಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ CNY 3255 (ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.) ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು Android 16ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ : PF ಸದಸ್ಯರು ಈಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು

OnePlus 15 ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ OnePlus 15 6.7-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈ ವರ್ಷದ OnePlus 13sನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ OnePlus 13ಗಿಂತ 30% ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

oneplus ace 6OnePlus Ace 6 launchOnePlus Ace 6 priceOnePlus Ace 6 specsOnePlus 15R

