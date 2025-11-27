OnePlus Ace 6 Turbo: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದೆ 9000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಟರ್ಬೊ ಫೋನ್..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
OnePlus Ace 6 Turbo: ಈ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:49 PM IST
OnePlus Ace 6 Turbo: OnePlus ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು.ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ OnePlus Ace 6 Turbo ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಇದು ಕಂಪನಿಯ Ace 6 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.ಈಗ ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.ಈ ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OnePlus Nord 6 ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OnePlus Ace 6 ಟರ್ಬೊ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಚೀನೀ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಟರ್ಬೊ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅನ್ವಿನ್ ಅವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಏಸ್ 6 ಟರ್ಬೊ ಆಗಿರಬಹುದು. ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

6.78-ಇಂಚಿನ LTPS OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮುಂಬರುವ OnePlus ಫೋನ್ 144Hz ಅಥವಾ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮುಂಬರುವ OnePlus ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. OnePlus Ace 6 Turbo ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OnePlus Nord 5 ನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ?

ಈ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

OnePlus Ace 6 TurboOnePlus Ace 6 Turbo launchOnePlus Nord 6 IndiaSnapdragon 8s Gen 4 phones9000mAh battery phone

