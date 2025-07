OnePlus Nord 5 Series: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ಮೂರು ಸಾಧನಗಳಾದ ನಾರ್ಡ್ 5, ನಾರ್ಡ್ CE 5 ಮತ್ತು ಬಡ್ಸ್ 4 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 5 ಮತ್ತು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ CE 5ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾರ್ಡ್ 4 ಮತ್ತು ನಾರ್ಡ್ CE 4ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಸ್ 4 ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 5 ಮತ್ತು ನಾರ್ಡ್ CE 5 ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಡ್ 5 ಅನ್ನು 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ಮತ್ತು 12 GB RAM + 512 GBಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 34,999 ರೂ. ಮತ್ತು 37,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2,250 ರೂ.ನ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Coming up next… the #OnePlusBuds4 ! To make introductions we’ve brought on a musician to talk about a device meant primarily for listening to music. Genius! Tune in: https://t.co/66FZ7H0KTH

OnePlus Nord CE 5ಅನ್ನು 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 24,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 26,999 ರೂ. ಮತ್ತು 28,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2,250 ರೂ.ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಮಾರಾಟ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. OnePlus Buds 4 ಬೆಲೆ 5,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 5 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- 6.83-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1800 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು

- ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್

- 6,800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W SuperVOOC ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್

- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ OS 15, AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- 50MP ಮುಖ್ಯ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 20x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

- ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್

- ಡ್ರೈ ಐಸ್, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

Do it all. Anytime, anywhere, all at once. Multitask seamlessly with Open Canvas on the all-new #OnePlusNord5. #UpYourGame

Sale goes live on July 9th, 12 Noon IST. pic.twitter.com/HATDZyH3LE

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 8, 2025