English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ಗದ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ

Oppo A6 Max ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ Oppo ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Oppo A5ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 1, 2025, 04:11 PM IST
  • ಒಪ್ಪೋ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಫೈಂಡ್ X8 ಸರಣಿಯಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
&quot;500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ..&quot;- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
camera icon8
Samantha Ruth Prabhu
"500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ.."- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ಗದ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ

Oppo A6 Max SmartPhone: ಒಪ್ಪೋ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಫೈಂಡ್ X8 ಸರಣಿಯಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ

ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ CNY 1599 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 23,500 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ಡೊಕನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ !ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 20,500 ರೂ.

ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1280 x 2800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 5200 mm2ನ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, 5G, GPS, NFC ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ SGS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOSನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

About the Author
OppoOppo A6 MaxOppo A6 Max launchOppo A6 Max priceOppo A6 Max specs

Trending News