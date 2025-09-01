Oppo A6 Max SmartPhone: ಒಪ್ಪೋ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವು ಫೈಂಡ್ X8 ಸರಣಿಯಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ
ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ CNY 1599 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 23,500 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡೊಕನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1280 x 2800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ A6 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 5200 mm2ನ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ, 5G, GPS, NFC ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ SGS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOSನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.