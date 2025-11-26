Oppo A6x Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪೋ A6x ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ A5xಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Oppo A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ
Exclusive ✨
Oppo A6x Indian variant specifications.
- 6.75" HD+ LCD display, 120Hz refresh rate
- MediaTek Dimensity 6300 SoC
- Android 15 (ColorOS 15)
- 13MP + VGA rear camera
- 5MP front camera
- 6500mAh battery
- 45W charging
- IP64 rating
- 212g weight
- 8.58mm thickness https://t.co/JpYnRf0GRh
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 24, 2025
ಒಪ್ಪೋ A6x ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 8.58 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP64- ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಧೂಳು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 45W SuperVOOC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು VGA ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: December 2025 New Rules : ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವರೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆಗುವ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ A5x ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹13,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಯಿತು. ಇದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಒಪ್ಪೋ A6x ಬೆಲೆಯೂ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.