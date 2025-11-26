English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Technology
  • ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Oppo A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Oppo A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಒಪ್ಪೋ A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:17 PM IST
  • ಒಪ್ಪೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
  • ಇದು 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Oppo A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Oppo A6x Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪೋ A6x ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ A5xಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Oppo A6x ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ

ಒಪ್ಪೋ A6x ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 8.58 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP64- ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಧೂಳು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 45W SuperVOOC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು VGA ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: December 2025 New Rules : ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವರೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1 ರಿಂದ ಆಗುವ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ A5x ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹13,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಯಿತು. ಇದು ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಒಪ್ಪೋ A6x ಬೆಲೆಯೂ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Oppo A6x SmartphoneOppo A6xOppo A6x 5GOppoOppo A6x launch

