OPPO A7 Pro Smartphone Price: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ OPPO, ತನ್ನ A-ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ OPPO A7 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು MediaTek Dimensity 6360 Max ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
₹31,000ರಿಂದ ಆರಂಭ ಬೆಲೆ
OPPO A7 Pro ಹಲವು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ 6GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹31,000 ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹35,000 ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಪೂರ್ವ-ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
6.57 ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
OPPO A7 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.57 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2372×1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರವಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 1,400 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 800 nits ವರೆಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
MediaTek Dimensity 6360 Max ಪ್ರೊಸೆಸರ್
OPPO A7 Proನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 6360 Max ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ Android ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ OPPOನ ಸ್ವಂತ ColorOS ಅನುಭವವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
8,000mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
OPPO A7 Proನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 45W SUPERVOOC Flash Charge ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು.
50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ OPPO A7 Pro ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ, ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆ
OPPO A7 Proನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ IP69K ರೇಟಿಂಗ್. ಫೋನ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ OPPO A7 Pro ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 ಮತ್ತು NFC ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ GPS, QZSS ಮತ್ತು USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯ OPPO A7 Pro ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Dimensity 6360 Max ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ OPPO A7 Proನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ₹31,000ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.