/10000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್! OPPO F35 Pro ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?

OPPO F35 series to launch in India: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ OPPO ಹೊಸ F35 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
OPPO F35 Pro ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, F35 ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. F35 Pro ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OPPO A7 Pro Maxನ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
10000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್
OPPO F35 Proನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಇದರ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ OPPO A7 Pro Max ಕೂಡ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ F35 Pro ಅದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, OPPOಯ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊದಲ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೈಜ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. OPPO F35 Proನಲ್ಲಿ 80W wired fast charging ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 27W reverse wired charging ಕೂಡ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. Reverse charging ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪವರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟದ ಅಂಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
6.78 ಇಂಚಿನ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ?
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, OPPO F35 Proನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ 1.5K LTPS OLED/AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬಹುದು. ಚೀನಾದ OPPO A7 Pro Maxನಲ್ಲಿ 6.78-ಇಂಚಿನ 1272×2772 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 120Hz adaptive AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ F35 Proನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ OPPO ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚೀನಾದ A7 Pro Maxನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡು Cortex-A78 performance cores ಮತ್ತು ಆರು Cortex-A55 efficiency cores ಹೊಂದಿದೆ. F35 Proನಲ್ಲಿ UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 12GBವರೆಗೆ RAM ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ flagship processor ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ F35 Pro ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP selfie camera ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚೀನಾದ A7 Pro Maxನಲ್ಲಿ 50MP front camera ಮತ್ತು 50MP OIS main rear camera ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ OIS ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೆಲವು ಲೀಕ್ಗಳು F35 Proನಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ IP68/IP69 ಅಥವಾ IP69K ಮಟ್ಟದ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ OPPOಯ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೀಚರ್ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
OPPO F35 Pro ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹40,000ರಿಂದ ₹45,000 ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 91Mobiles ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ A7 Pro Max 8GB+128GB ಮಾದರಿಗೆ CNY 2,199 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, 12GB+256GB ಮತ್ತು 12GB+512GB ರೂಪಾಂತರಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಭಾರತೀಯ F35 Proನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ನಂತರವೇ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OPPO F35 ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ OPPO ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ + 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ + 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ OPPO F35 Pro ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ₹40,000–₹45,000 ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, IP ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ OPPO ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.