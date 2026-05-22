OPPO Find X10: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ OPPO ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯಾದ OPPO Find X10 Series ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿ 8000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಡ್ಯುಯಲ್ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Find X10 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ OPPO ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ಲೀಕ್ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. Android ಆಧಾರಿತ ColorOSನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ OPPO ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ Find X10 ಸೀರಿಸ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, “ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಿಂಗ್” ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.