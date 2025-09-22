Oppo Find X9, Find X9 Pro Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೈಂಡ್ X8 ಸರಣಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ. ಫೈಂಡ್ X9 ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸರಣಿಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ OS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
The OPPO Find X9 Series is launching globally! 🚀
Powered by the @MediaTek Dimensity 9500 and complemented by our self-developed Trinity Engine, our next flagship delivers groundbreaking performance and efficiency. Can't wait to share more soon 😉 pic.twitter.com/CQnyRRZIED
— Pete Lau (@PeteLau) September 22, 2025
7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಒಪ್ಪೋದ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೀಟ್ ಲಾವ್, ʼಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಟೀಸರ್ ರೀಲಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರಣಿಯು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ F8 ಸರಣಿಯಂತೆಯೇ, ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯು ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಿಟ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 70mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು f/2.1 ಅಪರ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋದ ಹಿಂದಿನ ಫೈಂಡ್ X8 ಸರಣಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹69,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯನ್ನ ಸಹ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹99,999 ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.