English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Oppo Find X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Oppo Find X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಫೈಂಡ್ X9 ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆದಿರುವ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:32 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 & ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ & ಕಲರ್ OS16 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Trending Photos

90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon5
90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon5
White Hair
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
camera icon6
bigg boss kannada 12 elimination
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
camera icon5
ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!
Oppo Find X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Oppo Find X9 Series Smartpone: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಫೈಂಡ್ X9 ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ OS16ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸರಣಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆದಿರುವ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು & ಬಣ್ಣಗಳು

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9

• 12GB + 256GB: ₹74,999
• 16GB + 512GB: ₹84,999
• ಬಣ್ಣಗಳು: ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ

• 16GB + 512GB: ₹1,09,999
• ಬಣ್ಣಗಳು: ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್

ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಒಪ್ಪೋ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹ ಸಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ..!

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9: ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರ

ಫೈಂಡ್ X9 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED 1.5K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 3,600 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್:

• 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (OIS)
• 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್
• 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್)
• 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಬ್ಯಾಟರಿ:

• 7,025mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 80W ವೈರ್ಡ್, 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ & 10W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್:

• ಕಲರ್ OS16 ಆಧಾರಿತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ
• 5 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು + 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ
• IP66, IP68, IP69 ಧೂಳು/ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ
• ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 7, NFC, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, USB ಟೈಪ್-C ಸೇರಿವೆ

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ: 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ‌ 

• 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
• 200MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್‌ಬ್ಲಾಡ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
• 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
• 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್
• 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಬ್ಯಾಟರಿ:

• 7,500mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
• 80W ವೈರ್ಡ್, 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ
• ಸುಧಾರಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ Find X9 Proವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Oppo ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ SIP ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್, EMI ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ...

• SBI, HDFC, Kotak, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 10% ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್
• 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI
• ಕ್ಯಾಶಿಫೈ, ಸರ್ವಿಫೈ ಮೂಲಕ 10% ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್
• ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್, TVS ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು.
• ನವೆಂಬರ್ 20ರ ಮೊದಲು ಮುಂಗಡ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ₹5,198 ಮೌಲ್ಯದ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
• 180-ದಿನಗಳ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಬದಲಿ ನೀತಿ
• 3 ತಿಂಗಳ Google Gemini Pro ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಉಚಿತ
• ಪೇಟಿಎಂ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ₹2,000 ಫ್ಲೈಟ್ ವೋಚರ್
• ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹2,250 ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, 18–25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರವೇಶ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

oppo find x9 seriesoppo find x9oppo find x9 proColorOS 16Oppo Find X9 price

Trending News