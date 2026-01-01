Oppo Find X9s Smartphones: ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು Oppo Find X9sಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Oppo Find X8sನಂತೆಯೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಶಾಕಿಂಗ್ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್!
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)
|ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s
|ಸಂಭಾವ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ
|6.3-ಇಂಚಿನ OLED, 120Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500+
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7000mAh, 80W
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|12 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ/512 ಜಿಬಿ
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|200MP + 200MP + 50MP, 50MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಕಲರ್ ಓಎಸ್ 16
ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.3-ಇಂಚಿನ AMOLED ಅಥವಾ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5k ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಅಥವಾ LTPO ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500+ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB/512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಲೋಹೀಯ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ IP68 ಅಥವಾ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ