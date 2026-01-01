English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಂದ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ 2 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:57 PM IST
  • ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ 6.3-ಇಂಚಿನ AMOLED ಅಥವಾ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500+ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ

Oppo Find X9s Smartphones: ಒಪ್ಪೋ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆ  ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು Oppo Find X9sಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Oppo Find X8sನಂತೆಯೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)

ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ಸಂಭಾವ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ 6.3-ಇಂಚಿನ OLED, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500+
ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh, 80W
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 12 ಜಿಬಿ + 256 ಜಿಬಿ/512 ಜಿಬಿ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 200MP + 200MP + 50MP, 50MP
OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಕಲರ್ ಓಎಸ್ 16

ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.3-ಇಂಚಿನ AMOLED ಅಥವಾ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1.5k ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಅಥವಾ LTPO ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500+ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB/512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಲೋಹೀಯ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9s ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ IP68 ಅಥವಾ IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

