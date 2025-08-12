English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oppo K13 Turbo 5G ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Oppoನ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು 7000mAh ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAMನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:51 PM IST
  • ಒಪ್ಪೋ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯುಳ್ಳ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ 6.80-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ
  • Oppo K13 Turbo ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ

Oppo K13 Turbo Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು K13 ಟರ್ಬೊ ಮತ್ತು K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವು IPX6, IPX8 ಮತ್ತು IPX9 ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ

ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲ K13 ಟರ್ಬೊ 5G ಅನ್ನು 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 29,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪಲ್, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮೇವರಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ ಕೆ13 ಟರ್ಬೊ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪೋ ಕೆ13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ
8 GB RAM + 128 GB 27,999 ರೂ. 8 GB RAM + 256 GB 37,999 ರೂ.
8 GB RAM + 256 GB 29,999 ರೂ. 12 GB RAM + 256 GB 39,999 ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Update: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಈಗ ನೀವು ATMನಿಂದ PF ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 37,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 39,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಡ್ನೈನ್ ಮಾವೆರಿಕ್, ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ನ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ, ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Oppo K13 Turbo ಸರಣಿಯ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ 6.80-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1280 x 2800 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1600 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 

  ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಒಪ್ಪೋ K13 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.80 ಇಂಚು, 120Hz, AMOLED 6.80 ಇಂಚು, 120Hz, AMOLED
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 64GB ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s ಜೆನ್ 4
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB
ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh, 80W 7000mAh, 80W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 2MP, 16MP 50MP + 2MP, 16MP
OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಕಲರ್ OS 15.2 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಕಲರ್ OS 15.2

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

Oppo K13 Turboನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದು 8GB RAM ಜೊತೆಗೆ 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು Android 15 ಆಧಾರಿತ ColorOS 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, NFCನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

