Oppo Smartphone Offer: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Oppo ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ Oppo K14 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Flipkart ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Oppo K14 5G ಫೋನ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. Flipkartನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಿಂದ ಈ ಡೀಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Oppo K14 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Snapdragon ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Flipkart ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ SBI, ICICI ಹಾಗೂ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. EMI ಹಾಗೂ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 5G ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Oppo K14 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. Flipkart ಸೇಲ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.