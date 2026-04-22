ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! Oppo K14 5G ಈಗ ಸಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹17,999 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ₹1,000ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಆಫರ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ No-cost EMI ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 22, 2026, 04:28 PM IST
  • Oppo K14 5G ಫೋನ್ 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾದ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್‌ ಡೈ: ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್‌ ಡೈ: ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
camera icon7
Gicchi Giligili actor Prashanth
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Budhaditya Rajayog
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲವರ್‌ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Hardik Pandya gf
2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲವರ್‌ನ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
Oppo K14 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Oppo K14 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಈಗ Flipkart ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೋನ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼರಿಲೀಫ್‌ʼ: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ತಂದ 22K, 24K ಚಿನ್ನದ ದರ ಪಟ್ಟಿ!

ಬೆಲೆ & ಆಫರ್‌ಗಳು

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹17,999 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ₹1,000ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಆಫರ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ No-cost EMI ಲಭ್ಯವಿದೆ. Flipkart ಮತ್ತು Oppo ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ 6GB + 128GB, 6GB + 256GB ಮತ್ತು 8GB + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಈ ಫೋನ್‌ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಈ ಫೋನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ all-in-one usageಗೆ ಸೂಕ್ತ. ₹20,000 ಒಳಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹500 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? RBI ತಿಳಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

