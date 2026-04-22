Oppo K14 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Oppo K14 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈಗ Flipkart ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ & ಆಫರ್ಗಳು
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹17,999 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ₹1,000ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ No-cost EMI ಲಭ್ಯವಿದೆ. Flipkart ಮತ್ತು Oppo ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 6GB + 128GB, 6GB + 256GB ಮತ್ತು 8GB + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಫೋನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ all-in-one usageಗೆ ಸೂಕ್ತ. ₹20,000 ಒಳಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
