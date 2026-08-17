OPPO K14x 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5G ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ OPPO K14x 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 6GB RAM, 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಮೂಲಬೆಲೆ ₹40,999 ಆಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.49ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹20,828ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ‘48-Month Fluency Protection’ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
₹40,999 ಫೋನ್ ₹20,828ಕ್ಕೆ!
OPPO K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ MRP ₹40,999 ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶೇ.49ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆ ₹20,828 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ MRPಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
6GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
OPPO K14x 5Gನಲ್ಲಿ 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6GB RAM ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
OPPO K14x 5Gನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 6300 CPU ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫೋನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಫ್ರೇಮ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ.
48-Month Fluency Protection
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 48-Month Fluency Protection ಕೂಡ ಒಂದು. ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಫೋನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಉತ್ಪನ್ನದ Fluency Protection ಕುರಿತ ತಯಾರಕರ/ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.
5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ OPPO K14x 5Gನಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 5G ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೇಗವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್, ಸ್ಥಳ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎರಡೂ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಿವರಗಳು, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೋಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Icy Blue ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ
OPPO K14x 5G Icy Blue ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ Icy Blue ಫಿನಿಷ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಈ ಫೋನ್?
5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ OPPO K14x 5G ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು 48-Month Fluency Protection ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ OPPO K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 48-Month Fluency Protection ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.