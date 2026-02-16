OPPO K14x 5G Smartphone: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ OPPO ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ K14x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಈಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ Oppo ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 6GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
* 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 14,999 ರೂ. ಇದೆ
* 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 16,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು
* ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 1,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
* ಈ ಆಫರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ 4GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 13,499 ರೂ. ಮತ್ತು 6GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 15,499 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo K14x 5G ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Oppo K14x 5G ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹14,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ 6GB + 128GB ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಬೆಲೆ ₹2,000 ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ₹16,999 ಇರುತ್ತದೆ. SBI, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರಾಟದ ದಿನದಂದು ₹1,500ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಐಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. OPPO K14x 5G ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 50mm AI ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು OPPO ಇಂಡಿಯಾ ಇ-ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.