Oppo Reno 14 SmartPhone: ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೆನೋ 14 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮಾದರಿ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಂಗೋಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಶಾಖ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹3,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ₹36,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ₹37,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ₹3,000 ಬೆಲೆ ಸಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಈಗ ₹34,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹2,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.