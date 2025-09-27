English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹3,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ₹36,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:08 PM IST
  • ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ 6.6-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ

Oppo Reno 14 SmartPhone: ಒಪ್ಪೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೆನೋ 14 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಕಲರ್‌ ಮಾದರಿ ಫೋನ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ರಂಗೋಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಶಾಖ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್‌ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ತೆರೆದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹3,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ₹36,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ₹37,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹3,000 ಬೆಲೆ ಸಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಈಗ ₹34,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹2,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು & ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್:‌ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ...

ಈ ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

