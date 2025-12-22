English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 11:00 PM IST
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಜಂಬೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Oppo Reno 15 Pro Mini: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ Oppo ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವಕರು Oppo ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯ Oppo ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆನೋ ಸರಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೆನೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BSNLನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ Bonanza ಆಫರ್: ಕೇವಲ ₹1ಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ...

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.   

Oppo Reno 15 Pro Mini ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಸೋರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6.32-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನ ಆಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಜಂಬೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

