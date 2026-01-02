Oppo Reno 15 Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ಸರಣಿಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಪ್ರೊ-ಟೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು 200MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವು ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
200MP ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
200MP ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯು AI ಎಡಿಟರ್ 3.0ಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು AI ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೋ, AI ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಲೋ-ಮೋ ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fpsನಲ್ಲಿ 4K HDR ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ Oppo Reno 15 ಸರಣಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಮಾದರಿಯು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು 6.9-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಮಾದರಿಯು 80W ವೈರ್ಡ್ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್OS 16 ಮೂಲಕ ರನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಫೋನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.