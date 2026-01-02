English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Oppo Reno 15 ಸಿರೀಜ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 2, 2026, 03:39 PM IST
  • ಒಪ್ಪೋದಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Oppo Reno 15 ಸಿರೀಜ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Oppo Reno 15 Smartphone: ಒಪ್ಪೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ಸರಣಿಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಪ್ರೊ-ಟೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು 200MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವು ಐಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ 2000 ರೂ. ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7,000 ರೂ.

200MP ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

200MP ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯು AI ಎಡಿಟರ್ 3.0ಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು AI ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೋ, AI ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಲೋ-ಮೋ ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fpsನಲ್ಲಿ 4K HDR ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ Oppo Reno 15 ಸರಣಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪ್ರೊ ಮಿನಿ ಮಾದರಿಯು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು 6.9-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8450 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gratuity ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಸೇವಾವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 15 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಮಾದರಿಯು 80W ವೈರ್ಡ್ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್‌OS 16 ಮೂಲಕ ರನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಫೋನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

