Oppo Reno 15c 5G Smartphone: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 8) ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo Reno 15c 5G ಬೆಲೆ 8GB+256GB RAM ಮಾದರಿಗೆ 34,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 12GB RAM ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 37,999 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು Afterglow Pink & Twilight Blue ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ SBI, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಹೊಸ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ (1,080x2,372 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 240Hzವರೆಗೆ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು, 397 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ, 1,400 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. Live Color ಮತ್ತು ಸ್ಮತ್ ಸ್ಕೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಅಡ್ರಿನೋ 710 GPU, 12GB ವರೆಗಿನ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 3.1 ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 4nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ColorOS 16 ಆಧಾರಿತ Android 16 ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮತ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಮುಖ್ಯ ಶೂಟರ್, 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಪಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆನೊ 15c 5G 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4K/30 fpsವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 80W SuperVOOC ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ವೈ-ಫೈ 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಬೀಡೌ, ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಝಡ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 158.2x74.9mmx8.1mm ಆಯಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 195g ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.