English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ

Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ

ಈ ಹೊಸ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ (1,080x2,372 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:09 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ 6.57-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Lakshmi narayana Rajayoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಂಪಲ್‌ಕ್ವೀನ್‌ಗೆ ಈಗಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
Rachita Ram salary
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಂಪಲ್‌ಕ್ವೀನ್‌ಗೆ ಈಗಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 5 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಈ ಟೀಮ್‌!
camera icon8
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 5 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಈ ಟೀಮ್‌!
Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ

Oppo Reno 15c 5G Smartphone: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 8) ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo Reno 15c 5G ಬೆಲೆ 8GB+256GB RAM ಮಾದರಿಗೆ 34,999 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 12GB RAM ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ 37,999 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು Afterglow Pink & Twilight Blue ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ SBI, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಫರ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಹೊಸ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ-HD+ (1,080x2,372 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hzವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 240Hzವರೆಗೆ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು, 397 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ, 1,400 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. Live Color ಮತ್ತು ಸ್ಮತ್ ಸ್ಕೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಈ ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಅಡ್ರಿನೋ 710 GPU, 12GB ವರೆಗಿನ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ UFS 3.1 ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 4nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ColorOS 16 ಆಧಾರಿತ Android 16 ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮತ್ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು.. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡು-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಮುಖ್ಯ ಶೂಟರ್, 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಪಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆನೊ 15c 5G 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಟ್‌ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4K/30 fpsವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 80W SuperVOOC ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ವೈ-ಫೈ 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಬೀಡೌ, ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಝಡ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್‌ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ‌ರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 158.2x74.9mmx8.1mm ಆಯಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 195g ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

oppo reno 15c 5gOppo Reno 15c priceOppo reno 15c 5g reviewOppo reno 15c 5g launch date in indiaOppo Reno 15c price in India

Trending News