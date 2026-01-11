Oppo Reno 15c 5G Smartphone: Oppo ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ Oppo Reno 15 5G, Reno 15 Pro 5G & Reno 15 Pro Mini 5G ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Oppo Reno 15c 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ 34,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ 37,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Afterglow Pink ಹಾಗೂ Twilight Blue ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ Flipkart, Amazon ಮತ್ತು Oppo India ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
6.57 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಹೊಸ Oppo Reno 15c 5G ಫೋನಿನಲ್ಲಿ 6.57 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್-HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ 600 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ 1,400 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರಿಟ್ನೆಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದು 2.2GHzನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-A78 ಕೋರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 1.8GHzನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್-A55 ಕೋರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ರಿನೊ 710 GPUನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) 12GB LPDDR4X RAM 256GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Android 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ಅಪ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಪಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7,000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 80W SuperVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G SA/NSA, & 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ಮತ್ತು USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ 158.1874.93 8.14mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 195g ತೂಗುತ್ತದೆ. Oppo Reno 15c 5Gಯ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರವು ಚೀನೀ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನೀ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 6,500mAh ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಮೂತ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ನವೀನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ Oppo Reno 15c 5G ಮಧ್ಯಮ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.