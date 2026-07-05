Oppo Reno 16 and 16C launched in India: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OPPO ತನ್ನ ಹೊಸ Reno 16 ಸರಣಿಯನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, OPPO Reno 16 ಹಾಗೂ OPPO Reno 16C ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
OPPO Reno 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.32 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ Snapdragon 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ OPPO Reno 16C 6.57 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, MediaTek Dimensity 7300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು Android 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
📷 Bring retro back with POP Cam! Choose from Instant Film, Vintage Digicam and Light Leak styles to give every shot a nostalgic twist.#OPPOReno16Series #OPPORenoLand #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/qNjTprjyYh
— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ OPPO ಹೊಸತನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. Reno 16ನಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಹಾಗೂ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೊ ಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Reno 16Cಯಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಹಾಗೂ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. Reno 16ನಲ್ಲಿ 6,700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ Reno 16Cಯಲ್ಲಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 80W SUPERVOOC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ IP66, IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ನೀರು ಹಾಗೂ ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
See it. Slay it. Snap it. 🤳✨
Meet #OPPOBubble, the trendy new innovation that's about to change your selfie game.#OPPORenoLand #OPPOReno16Series #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/OpRLutkAh1
— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ OPPO Reno 16ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61,999 ಆಗಿದ್ದು, Reno 16C ₹46,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜುಲೈ 9ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು OPPO ಈ ಹೊಸ Reno 16 ಸರಣಿಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.