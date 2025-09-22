English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 43,749 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ ! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ iphone ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:57 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಸೇಲ್ ಲೈವ್
  • ಈ ಸೇಲ್ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸೇಲ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಕೇವಲ 43,749 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ ! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ iphone ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ಸೇಲ್ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸೇಲ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Samsung Galaxy S24 Ultra : 
ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 71,999 ರೂ.ಗೆ Samsung Galaxy S24 Ultra ಫೋನ್  ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 1,34,999 ರೂ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಫೋನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್  6.9-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Snapdragon 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್, 10MP ಟರ್ಷರಿಯರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ 5000mAh  ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಇದು : ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂ

ಐಫೋನ್ 15  ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ : 
ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 ಅನ್ನು 43,749 ರೂ,.ಗೆ ಖರೀದಿಬಹುದು.  ಈ ಫೋನ್ 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Samsung Galaxy Z Fold 6 : 
Samsung Galaxy Z Fold 6 ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ 99,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 7.6-ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.3-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 4400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲು ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Vivo X300 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

OnePlus 13s : 
OnePlus 13s ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ 47,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

iQoo Neo 10 : 
iQoo Neo 10 ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ 28,999 ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

