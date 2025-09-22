ಕೇವಲ 43,749 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್ ! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ iphone ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ಸೇಲ್ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸೇಲ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Samsung Galaxy S24 Ultra :
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 71,999 ರೂ.ಗೆ Samsung Galaxy S24 Ultra ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 1,34,999 ರೂ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಫೋನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.9-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Snapdragon 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್, 10MP ಟರ್ಷರಿಯರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಇದು : ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಐಫೋನ್ 15 ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ :
ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 ಅನ್ನು 43,749 ರೂ,.ಗೆ ಖರೀದಿಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋನ್ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Samsung Galaxy Z Fold 6 :
Samsung Galaxy Z Fold 6 ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ 99,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 7.6-ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.3-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 4400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲು ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Vivo X300 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
OnePlus 13s :
OnePlus 13s ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ 47,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 6.32-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,850mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
iQoo Neo 10 :
iQoo Neo 10 ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ನಿಂದ 28,999 ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.