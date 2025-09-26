English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Paytm ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ : ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ

 ಸ್ಕ್ಯಾನ್  ಅಂಡ್ ಪೇ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಿಕರಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:33 PM IST
  • ಪೇಟಿಎಂ ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

Paytm ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ : ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ

ನೀವು ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರಾದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪೇಟಿಎಂ ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : 
ಪೇಟಿಎಂ ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್  ಅಂಡ್ ಪೇ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಿಕರಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ GST ದರ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪೇ ಟಿ ಎಂ ಮೂಲಕ UPI,ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು  ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರುಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? :  
- ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತದ 1% ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ 100 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಮೂಲತಃ 0.01% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
- ಆದರೆ ಹಣದ ಬದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : iPhone 16 ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 27,901ರೂ .ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ : ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು? : 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪೇಟಿಎಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು, ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಾರಾಂಶ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗಳು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯುಪಿಐ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದೇ ನೋಟ ಸೇರಿವೆ.

