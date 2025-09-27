English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Petrol Diesel Price Today: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 12:49 PM IST
    • ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
    • ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ?
    • ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು

Trending Photos

ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
camera icon5
Vastu Tips
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ! ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಸಂಕಷ್ಟ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Petrol Diesel Price Today: ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ! ಒಮ್ಮೆಲೇ 16  ಸಾವಿರ ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ  

ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತವೂ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.72, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.62.
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.21, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.15.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.94, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90.76.
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.75, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹92.34.
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.49, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90.17.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹89.02.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.46, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹95.70.
ಜೈಪುರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.72, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90.21.
ಲಕ್ನೋ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.69, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹87.80.
ಪುಣೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.04, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹90.57.
ಚಂಡೀಗಢ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.30, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹82.45.
ಇಂದೋರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹106.48, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹91.88.
ಪಾಟ್ನಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹105.58, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹93.80.
ಸೂರತ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.00, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹89.00.
ನಾಸಿಕ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.50, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹89.50.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  7 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಕ ! ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗೆಯೇ ಇವರ ಕೆಲಸ ! ಸರಿಗಮಪದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ?
ಮೇ 2022 ರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Petrol pricediesel price

Trending News