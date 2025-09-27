ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Petrol Diesel Price Today: ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತವೂ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.72, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.62.
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.21, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.15.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.94, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.76.
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.75, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹92.34.
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.49, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.17.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.02.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.46, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.70.
ಜೈಪುರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.72, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.21.
ಲಕ್ನೋ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.69, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹87.80.
ಪುಣೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.04, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.57.
ಚಂಡೀಗಢ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.30, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹82.45.
ಇಂದೋರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹106.48, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹91.88.
ಪಾಟ್ನಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹105.58, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹93.80.
ಸೂರತ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.00, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.00.
ನಾಸಿಕ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.50, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.50.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ?
ಮೇ 2022 ರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.