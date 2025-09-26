English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಇಳಿಕೆ! ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?

ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

Sep 26, 2025
    • ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ
    • ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಂಕ
    • ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ?

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಇಳಿಕೆ! ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಸುಂಕಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಮಾರು 85% ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ 500% ವರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು:
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. 

ಇಂದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹94.77. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹103.50. ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ14 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹95.51 ಆಗಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ 10 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹94.87 ಆಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ₹94.30 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ 31 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹104.41 ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ₹94.69 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹105.56 ಆಗಿದೆ.

ಇಂದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹87.67 ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 90.03 ರೂ., ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 13 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 87.97 ರೂ., ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 12 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 88.01 ರೂ., ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ 82.45 ರೂ., ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 28 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 89.93 ರೂ., ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 87.81 ರೂ. ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 31 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 91.80 ರೂ. ಇದೆ.

 

