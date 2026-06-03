Philips HD Smart LED Google TV: ಗ್ರಾಹಕರ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 80 ಸೆಂ.ಮೀ. (32 ಇಂಚು) 6100 ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED Google TV (ಮಾದರಿ: 32PFT6130/94) ಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, Google TV ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಟಿವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಫ್ರೇಮ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 32 ಇಂಚಿನ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
Google TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Netflix, YouTube, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ Google TV ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ Google Assistant ಮತ್ತು Voice Search ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾನೆಲ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹುಡುಕಾಟ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Chromecast Built-in ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಆಡಿಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ Philips 6100 Series Google TV, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹22,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 41% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹13,499ಗೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, EMI ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.