phone and laptop Restart Tips: ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು, ಲ್ಯಾಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಧನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ RAM ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು ತುಂಬಿದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ RAM ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ತೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಟ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೇವಲ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.