Piaggio Ape WavE Electric Auto: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ (Piaggio Vehicles) ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಪೆ ವೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಆಟೋವನ್ನ L3 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2.55 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 140 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್
ಈ ಹೊಸ ಆಟೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ 5.4 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 3 kW ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟರ್ 25 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ರೇಂಜ್ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಆಟೋದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ವೇಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಾಹನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಹನವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾನೋಕಾಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನದ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 180 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡಿ, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಸಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ 19% ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಏರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್
ಈ ಹೊಸ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಜರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ L5 ವಿಭಾಗದ ದುಬಾರಿ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ, ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ L3 ವಿಭಾಗದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಹನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋಗಳ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಯಾಗೋ ಗ್ರಾಫಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತರುವ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟೋ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಟೋ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.