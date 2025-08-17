Poco C75 5G: ಕೇವಲ 499 ರೂ.ಗೆ 11,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಿ!

Poco C75 5G Smartphone: ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಡುಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಕೊದ ಪೊಕೊ C75 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11,000 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 7,699 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 750 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 7,699 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 6,200 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು 499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
Poco C75 5G ಮೊಬೈಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 4GB RAM, 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. 17.48 cm (6.88 ಇಂಚುಗಳು) HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 50 MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. 5160 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4S ಜನರೇಷನ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.