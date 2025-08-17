English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Poco C75 5G: ಕೇವಲ 499 ರೂ.ಗೆ 11,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಿ!

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. 4GB RAM, 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. 17.48 cm (6.88 ಇಂಚುಗಳು) HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 50 MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 17, 2025, 09:23 AM IST
  • Poco C75 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 4GB RAM & 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ 17.48 cm (6.88 ಇಂಚುಗಳು) HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು 50 MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
camera icon6
scheme for journalists
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon8
Ajay Rao divorce
ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
camera icon10
Central government employees
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
camera icon6
Kidney stone
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
Poco C75 5G: ಕೇವಲ 499 ರೂ.ಗೆ 11,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಿ!

Poco C75 5G Smartphone: ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಡುಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಕೊದ ಪೊಕೊ C75 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11,000 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 7,699 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ.. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 750 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 7,699 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 6,200 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು 499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITR ಫೈಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 8 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Poco C75 5G ಮೊಬೈಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 4GB RAM, 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. 17.48 cm (6.88 ಇಂಚುಗಳು) HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ 50 MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. 5160 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 4S ಜನರೇಷನ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.   

About the Author
Poco C75smartphone reviewPoco C75 5G SmartponePoco C75 5G Price In IndiaPoco C75 5G Price

Trending News