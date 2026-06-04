POCO C85x 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ POCO ಇದೀಗ ಹೊಸ POCO C85x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ Sunset Gold ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
POCO C85x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.9 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 6300mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
POCO C85x 5G ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 64GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5G ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹13,499 ಇದ್ದು, 2% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹13,178ಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, EMI, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ & ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು POCO ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 5G ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ POCO C85x 5G ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.