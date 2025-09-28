POCO M7 5G Smartpone: ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಶೇ.50ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಕೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೊಕೊ M7 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Aadhaar Card: ಹೊಸ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಈ POCO M7 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 6.88-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 600 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ POCO M7 5G ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಮುಖ್ಯ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 8MPಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14-ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್OS ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP Plan: ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ..! 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ
ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ POCO M7 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 8,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರವು 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 9,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.