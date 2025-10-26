POCO M7 Pro 5G Vs Realme P3 Lite 5G: ಕೇವಲ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು?

POCO M7 Pro 5G Vs Realme P3 Lite 5G: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Poco ಮತ್ತು Realmeನಿಂದ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು POCO M7 Pro 5G ಮತ್ತು Realme P3 Lite 5G. ಇವು ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಈ ಎರಡೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, POCO M7 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 128 GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಶೇ.39ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು 11 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
128 GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ Realme P3 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 13,000 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪೊಕೊ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸೋನಿ LYT-600 ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Realme P3 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Poco ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು POCO M7 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ 6.67-ಇಂಚಿನ Full HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಗಾಜಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. Realme ಮೊಬೈಲ್ನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 6.67-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪರದೆಯು ಕೇವಲ 625 nitsವರೆಗೆ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Poco ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಕೊ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7025 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪೊಕೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.