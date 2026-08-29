/7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ POCO M8x 5G ಬಿಡುಗಡೆ: Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

POCO M8x 5G Price: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆವಾಗಿ POCO M8x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೊಸ Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
POCO M8x 5Gನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 7,900mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,000mAh ಅಥವಾ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ POCO ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಿಡಿಯೋ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
POCO M8x 5Gಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್. ಇದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು POCO ಹೇಳಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 6GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಸ್ತರಣಾ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. POCO ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿಪ್ನ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
6.9 ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
POCO M8x 5Gಯಲ್ಲಿ 6.9 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ Corning Gorilla Glass 7i ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Wet Touch 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆರಳುಗಳು ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಟಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 1600 × 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ HD+ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೂ Full HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ POCO M8x 5Gಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 2MP ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ POCO M8x 5G 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹20,999 ಮತ್ತು ₹22,999. ಕೆಲವು ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್ Black, Blue ಮತ್ತು Leather Green ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು
POCO M8x 5G Android 16 ಆಧಾರಿತ HyperOS 3ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ POCO ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ Android OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ
ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ POCO ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಕಾಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಜೆಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
POCO M8x 5Gಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. IP64 ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಮುಕಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂಲಭೂತ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ POCO M8x 5G ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ 7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 6.9 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ Full HD+ ಬದಲಿಗೆ HD+ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇರುವುದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ POCO M8x 5G ತನ್ನ ಬೃಹತ್ 7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 6.9 ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹20,999ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.