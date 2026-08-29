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7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ POCO M8x 5G ಬಿಡುಗಡೆ: Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

POCO M8x 5Gಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್. ಇದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂದು POCO ಹೇಳಿದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 6GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 29, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:33 PM IST
7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ POCO M8x 5G ಬಿಡುಗಡೆ: Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ POCO M8x 5G ಬಿಡುಗಡೆ: Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
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