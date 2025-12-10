English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • Popular Smartphone 2025: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

Popular Smartphone 2025: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:10 PM IST
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಐಫೋನ್ 16 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಆಪಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ
  • ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ A ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ

Popular Smartphone 2025: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

Best Selling Smartphone 2025: ಐಫೋನ್ 16 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ -10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕೂಡ ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಫೋನ್ 16 ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 16, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ A ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ..

2025ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಪಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಟಾಪ್ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ A ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಯೋಜನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹20,000

ಆಪಲ್ ತನ್ನ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಗ್ಗದ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಐಫೋನ್ 16 ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಸತತ 3 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಆಪಲ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ಮಾರಾಟವು ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ.. ಐಫೋನ್ 16 ಮಾರಾಟವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 16 ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಫೋನ್ 16 ಸತತ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್ 16 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 16e ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A16 5Gಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಅಪ್ಡೇಟ್: PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹28,000.. ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಟಾಪ್-10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು..
1. ಐಫೋನ್ 16
2. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ
3. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
4. ಐಫೋನ್ 16e
5. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A16 5G
6. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
7. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A36
8. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A56
9. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A16 4G
10. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A06

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

