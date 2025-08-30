English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jio Best Prepaid Plans: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್: 200 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾ, ಉಚಿತ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್! ಬೆಲೆ ಕೇವಲ...

Jio Best Prepaid Plans: ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಡೇಟಾ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 30, 2025, 12:49 PM IST
    • ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ
    • ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 200 ದಿನಗಳ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
    • ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ

Jio Best Prepaid Plans: ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್: 200 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾ, ಉಚಿತ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್! ಬೆಲೆ ಕೇವಲ...

Jio Best Prepaid Plans: ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಈಗ ಜಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 200 ದಿನಗಳ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 500GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಡೇಟಾ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ 2025 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 200 ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 2.5GB ಡೇಟಾ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 500GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ 50GB ಉಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ 749 ಮತ್ತು ರೂ 899 ಗೆ ಇವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು 20 GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರೂ 749 ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ 72 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರೂ 899 ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ 90 ದಿನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ 50GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Jio PrepaidJio best prepaid plans

