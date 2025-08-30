Jio Best Prepaid Plans: ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಈಗ ಜಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 200 ದಿನಗಳ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 500GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಡೇಟಾ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ 2025 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 200 ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 2.5GB ಡೇಟಾ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 500GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ 50GB ಉಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ 749 ಮತ್ತು ರೂ 899 ಗೆ ಇವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು 20 GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರೂ 749 ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ 72 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರೂ 899 ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ 90 ದಿನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ 50GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.