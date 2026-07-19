Realme 15T Smartphone Price & Specifications: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ (Realme) ತನ್ನ ಹೊಸ Realme 15T 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 7000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು MediaTek Dimensity 6400 MAX ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೋನ್ನ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹31,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 13% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹27,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ – ದಿನವಿಡೀ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ
Realme 15T 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊರಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ.
MediaTek Dimensity 6400 MAX ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 6400 MAX Octa-Core Processor ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.5GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 5G ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ, ಉತ್ತಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ – ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Realme 15T 5Gಯಲ್ಲಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ Full HD ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
Realme 15T 5Gಯಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
6.57 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.57 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
Realme 15T 5G ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು:
* ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಯಸುವವರು
* 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು
* ಉತ್ತಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕಿರುವವರು
* ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು
* ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವವರು
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ
₹27,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ Realme 15T 5G ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು Dimensity 6400 MAX ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೇಗದ 5G ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Realme 15T 5G ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.