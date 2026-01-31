Realme 16 5G Smartphone: ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿವೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಹೊಸ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಏರ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕೇವಲ 8.10mm ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Realme 16 5G ಬೆಲೆ
ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ VND 11,490,000 ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ಇದೆ.
8GB RAM + 256GB – VND 11,490,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.)
12GB RAM + 256GB – VND 12,490,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 44,000 ರೂ.)
Realme 16 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 4200 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು DT ಸ್ಟಾರ್ D+ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ 16 5G ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ Realme ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2MP ಏಕವರ್ಣದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ Realme ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-Cನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
|ರಿಯಲ್ಮಿ 16 5G
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.57 ಇಂಚು, FHD+ AMOLED, 120Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಟರ್ಬೊ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7000mAh, 60W
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|12GB, 256 GB
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 2MP, 50MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16
