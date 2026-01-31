English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAMನ Realme 16 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Realme 16 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Realme ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 12GB RAM ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:51 PM IST
  • Realme 16 5G ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ & 4200 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAMನ Realme 16 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Realme 16 5G Smartphone: ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿವೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಹೊಸ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಏರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕೇವಲ 8.10mm ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Realme 16 5G ಬೆಲೆ

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ವೈಟ್ ಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ VND 11,490,000 ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ಇದೆ.

8GB RAM + 256GB – VND 11,490,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.)
12GB RAM + 256GB – VND 12,490,000 (ಸರಿಸುಮಾರು 44,000 ರೂ.)

Realme 16 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.57-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 4200 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು DT ಸ್ಟಾರ್ D+ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 5G ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ Realme ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UIನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2MP ಏಕವರ್ಣದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ Realme ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-Cನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.57 ಇಂಚು, FHD+ AMOLED, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಟರ್ಬೊ
ಬ್ಯಾಟರಿ 7000mAh, 60W
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 12GB, 256 GB
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 2MP, 50MP
‌OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

