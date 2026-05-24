Realme 16T 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ರಿಯಲ್ಮಿ 16T 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ Realme Buds Air8 Pro ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮತ್ತು Realme Watch S5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಕೂಡ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8000mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು AI ಫೀಚರ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ Realme 16T ಈಗ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Realme 16T 5Gಯಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ 144Hz LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 50MP Sony IMX852 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. IP69 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ Realme Buds Air8 Pro ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ 55dB ANC, ಡ್ಯುಯಲ್ DAC ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು AI ಕಾಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು 50 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
Realme Watch S5ನಲ್ಲಿ 1.43 ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 1500 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 20 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, AI ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ Realme ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.