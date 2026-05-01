ರಿಯಲ್ಮಿ 16x 5G ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 4GB/6GB RAM, 128GB/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋರಿ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 16,999 -19,999 ರೂ. ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Realme 16x 5G Smartphone: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Realme ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Realme 16x 5G ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋರಿ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಿಂದಿನ Realme 15x 5Gಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 15x ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ₹16,999 ರಿಂದ ₹19,999ರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ Realme 16x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.