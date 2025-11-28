ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚೀನಾದ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಕಂಪನಿಯ Rrealme C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟರ್ಫ್ರೂಫ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಲ್ಲ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಬೇಗನೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಿ85 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬರೀ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ 50 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ 145 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 4ಜಿಬಿ ರಾಮ್, 128ಜಿಬಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಿ85 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
4ಜಿಬಿ ರಾಮ್, 128ಜಿಬಿ ಮೊಬೈಲ್- 16,499
6ಜಿಬಿ ರಾಮ್, 128ಜಿಬಿ ಮೊಬೈಲ್- 17,999,
ಕೂಪನ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 14,999 ದಿಂದ 16,499 ರೂಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು?
ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಿ85 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 6.8 ಎಲ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್, 1,200 ನಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್ಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಕಪ್- 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ85 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 50 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೋನಿ ಐಎಂಎಕ್ಸ್852 ರೀರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ 30fps ನಲ್ಲಿ 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 8 ಮೆಗಾಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆಲ್ತಾರಾ?