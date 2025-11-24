Realme C85 5G Smartphone: Realme C85 5G ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂಬರುವ Realme C ಸರಣಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
Realme C85 5G ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ & ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ Realme C85 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ಮೆ ತನ್ನ C ಸರಣಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
7000mAh ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ
ರಿಯಲ್ಮಿ C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 22 ಗಂಟೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆ ಮತ್ತು 145 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 1% ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯ ಮತ್ತು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆ ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು MIL-STD 810H ದರ್ಜೆಯ ಆಘಾತ ನಿರೋಧಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು 1200 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Realme C85 5G AI ಎಡಿಟ್ ಜಿನೀ ಎಂಬ AI-ಚಾಲಿತ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 'ಸೋನಿ AI' ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
